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Пожары в сибирской тайге стали на этой неделе одной из самых обсуждаемых тем, причем не только в России. К призывам в адрес российских властей обратить наконец внимание на масштаб бедствия присоединился даже голливудский актер Леонардо ди Каприо. Что сейчас происходит с лесными пожарами в Сибири и кто виноват в этом - рассказывают корреспонденты Русской службы Би-би-си Анатолий Бурчаков и Ольга Шамина.

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