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Подкаст "Что это было": можно ли потушить пожары в Сибири?
Пожары в сибирской тайге стали на этой неделе одной из самых обсуждаемых тем, причем не только в России. К призывам в адрес российских властей обратить наконец внимание на масштаб бедствия присоединился даже голливудский актер Леонардо ди Каприо. Что сейчас происходит с лесными пожарами в Сибири и кто виноват в этом - рассказывают корреспонденты Русской службы Би-би-си Анатолий Бурчаков и Ольга Шамина.
Подкаст "Что это было?" также можно слушать в BBC iPlayer, в подкастах Apple, в Overcast и на других платформах.
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3 августа 2019
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