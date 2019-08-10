Видео

В Москве всю неделю шли обыски, задержания и аресты по следам оппозиционных акций протеста. Кто и за что попал под следствие, какая судьба ждет фигурантов и чем происходящее отличается от "болотного дела" 2012 года? На эти вопросы Виктора Нехезина отвечают корреспонденты Би-би-си Елизавета Фохт и Наталия Зотова, которые побывали и в судах, и на протестных акциях.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в BBC iPlayer, в подкастах Apple, в Overcast и на других платформах.