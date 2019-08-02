Кто ответит за протесты? | Новости
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Кто ответит за протесты? | ТВ-новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 2 августа:

  • "Дело 27 июля": суды арестовывают участников митинга
  • Первое поражение Бориса Джонсона
  • Как в Великобритании лечат алкоголиков
  • Британцы почти перестали покупать пластиковые пакеты
  • 2 августа 2019
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