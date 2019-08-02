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Первое поражение Бориса Джонсона
На досрочных выборах в округе Брекон и Радноршир в Уэльсе накануне победила кандидат от проевропейской Партии либеральных демократов.
И теперь в парламенте страны у консерваторов перевес всего лишь в один голос. Борис Джонсон провалил свой первый тест с выборами. Теперь ему будет еще сложнее провести через парламент любое соглашение по "брекситу".
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2 августа 2019
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