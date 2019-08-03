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Видео
"По коленям": избиение протестующих в Москве
Одно из самых скандальных видео с акции протеста - избиение Георгия Оганезова и Максима Гришенкова сотрудниками ОМОНа.
Пока одни сотрудники правоохранительных органов избивают мужчин, другой советует бить "по коленям".
После задержания Оганезова и Гришенкова отправили в ОВД Таганское, где к ним не пустили адвокатов без объяснения причин.
В итоге Гришенкова забрала скорая, Оганезов по-прежнему остается в ОВД.
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3 августа 2019
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