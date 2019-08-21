"Я хочу изменить правила". Как ветеран израильской армии стала звездой инстаграма и за что она борется
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"Я хочу изменить правила". Как ветеран израильской армии стала звездой "Инстаграма" и за что она борется

Знакомьтесь, Орин-Джули: ветеран израильской армии, модель, блогер с полумиллионом подписчиков.

Орин всего 25, и она хочет стать продавцом оружия. "Королева оружия", как называет себя Орин, не просто модель, она прошла службу в боевых частях.

Орин уверена, что в мужской индустрии должно быть место и для женщин. Многие девушки благодарят Орин за то, что дает им силы поверить в себя. Но есть и те, кто не поддерживает идеи Орин.

  • 21 августа 2019
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