Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
"Я хочу изменить правила". Как ветеран израильской армии стала звездой "Инстаграма" и за что она борется
Знакомьтесь, Орин-Джули: ветеран израильской армии, модель, блогер с полумиллионом подписчиков.
Орин всего 25, и она хочет стать продавцом оружия. "Королева оружия", как называет себя Орин, не просто модель, она прошла службу в боевых частях.
- Необычная рота: израильские девушки на передовой
- Розовые сари. Документальный фильм Би-би-си
- Женщины-солдаты. Документальный фильм Би-би-си
Орин уверена, что в мужской индустрии должно быть место и для женщин. Многие девушки благодарят Орин за то, что дает им силы поверить в себя. Но есть и те, кто не поддерживает идеи Орин.
-
21 августа 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне