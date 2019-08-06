Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Ледяной человек из Азии: зачем малайзиец медитирует в ванной со льдом
Алана Тонга называют ледяным человеком из Азии.
Алан воссоздает у себя дома в Куала-Лумпуре арктические условия. Он медитирует в ванной со льдом. На это уходит 120 килограммов льда за раз. Сейчас Алан проводит в такой ванной около 20 минут.
- Ученые: плавание в холодной воде помогает бороться с депрессией
- На флайборде через Ла-Манш
- "Фитнес-медики": почему люди верят медицинским советам в соцсетях
По его словам, это дает ему ощущение "естественной эйфории".
-
6 августа 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне