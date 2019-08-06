Ледяной человек из Азии: малайзиец медитирует в ванной со льдом
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Ледяной человек из Азии: зачем малайзиец медитирует в ванной со льдом

Алана Тонга называют ледяным человеком из Азии.

Алан воссоздает у себя дома в Куала-Лумпуре арктические условия. Он медитирует в ванной со льдом. На это уходит 120 килограммов льда за раз. Сейчас Алан проводит в такой ванной около 20 минут.

По его словам, это дает ему ощущение "естественной эйфории".

  • 6 августа 2019
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