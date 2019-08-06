"Там зарево, вспышки": последствия взрывов боеприпасов в Красноярском крае
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"Там зарево, вспышки": последствия взрывов боеприпасов в Красноярском крае

5 августа на территории воинской части вблизи красноярской деревни Каменка возник пожар ,начали взрываться боеприпасы. Один человек погиб, еще 12 - пострадали.

Эвакуировали более 16 тысяч местных жителей. К настоящему моменту пожар полностью потушен. СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием.

  • 6 августа 2019
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