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"Там зарево, вспышки": последствия взрывов боеприпасов в Красноярском крае
5 августа на территории воинской части вблизи красноярской деревни Каменка возник пожар ,начали взрываться боеприпасы. Один человек погиб, еще 12 - пострадали.
Эвакуировали более 16 тысяч местных жителей. К настоящему моменту пожар полностью потушен. СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием.
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6 августа 2019
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