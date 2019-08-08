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В бразильской тюрьме задержали голубя
В одной из бразильских тюрем строгого режима задержали голубя. На птице была красная сумка с инициалами известной в Бразилии преступной банды: так заключенные могли передавать записки и даже наркотики внутри тюрьмы.
Когда птицу поймали сотрудники тюрьмы, сумка была пуста, и после обыска животное отпустили. Но для Бразилии это не первый случай, когда животные поневоле становились сообщниками преступлений.
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8 августа 2019
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