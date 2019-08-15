Видео с места посадки самолета А321 на кукурузное поле в Подмосковье
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Видео с места посадки самолета А321 на кукурузное поле в Подмосковье

Самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний", вылетевший из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузное поле.

При взлете лайнер столкнулся со стаей птиц, один из двигателей загорелся. На борту находились 224 пассажира и семь членов экипажа. Более 20 человек госпитализированы.

  • 15 августа 2019
Go to next video: Самолет сел на дорогу и был остановлен полицией