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Видео
Видео с места посадки самолета А321 на кукурузное поле в Подмосковье
Самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний", вылетевший из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузное поле.
При взлете лайнер столкнулся со стаей птиц, один из двигателей загорелся. На борту находились 224 пассажира и семь членов экипажа. Более 20 человек госпитализированы.
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15 августа 2019
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