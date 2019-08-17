Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
"А Крупская тоже за кандидатов?": шестая неделя протестов в Москве за три минуты
В Москве завершается шестая неделя протестов. 17 августа на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг КПРФ "За честные выборы", а на Бульварном кольце - серия одиночных пикетов. Вечером активисты “Бессрочный протеста” прошли шествием по Старому Арбату, одного из них задержали.
Что говорят участники этих акций, и все ли в Москве знают про "Московское дело"? Главные моменты этой субботы - в видео Русской службы Би-би-си.
-
17 августа 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне