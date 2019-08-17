"А Крупская тоже за кандидатов?": шестая неделя протестов в Москве за три минуты
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"А Крупская тоже за кандидатов?": шестая неделя протестов в Москве за три минуты

В Москве завершается шестая неделя протестов. 17 августа на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг КПРФ "За честные выборы", а на Бульварном кольце - серия одиночных пикетов. Вечером активисты “Бессрочный протеста” прошли шествием по Старому Арбату, одного из них задержали.

Что говорят участники этих акций, и все ли в Москве знают про "Московское дело"? Главные моменты этой субботы - в видео Русской службы Би-би-си.

  • 17 августа 2019
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