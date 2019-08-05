На флайборде через Ла-Манш
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На флайборде через Ла-Манш

Французский изобретатель Фрэнки Запата стал первым в истории человеком, который перелетел через Ла-Манш на флайборде собственной разработки.

Первая попытка, предпринятая в конце июля, окончилась неудачей: Запата упал в воду во время дозаправки.

40-летний экстремал стартовал в воскресенье утром недалеко от французского Кале и приземлился в британском Дувре. Полет со скоростью 160-17- км/ч. занял 22 минуты.

  • 5 августа 2019
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