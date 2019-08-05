Главарь банды хотел бежать из тюрьмы, выдав себя за дочь
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Главарь банды хотел бежать из тюрьмы, выдав себя за дочь

Главарь бразильской банды Кловино да Сильва был пойман во время попытки побега из тюрьмы в женской одежде и маске.

Он хотел выдать себя за 19-летнюю дочь, которая пришла навестить его за решеткой. По плану, дочь должна была остаться в тюрьме.

Однако да Сильву выдали нервные движения – и его задержали.

Полиция расследует, была ли дочь его сообщницей.

  • 5 августа 2019
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