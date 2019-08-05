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Протесты в Москве и Гонконге. В чем разница? | ТВ новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 5 августа:
- "Пора привыкать" - адвокат о новом "Болотном деле"
- Резиновые пули и слезоточивый газ. Как разгоняют протесты в Гонконге
- Только смертная казнь. Как бороться с массовыми убийствами?
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5 августа 2019
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