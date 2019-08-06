Москва: почему полиция все жестче? | ТВ новости
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Москва: почему полиция действует все жестче? | ТВ новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 6 августа:

  • "У Кремля нет вариантов": политолог Кирилл Рогов о природе агрессии
  • Что произошло в Ачинске
  • "Брексит" без договора: быть или не быть
  • 6 августа 2019
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