Без хамона и камамбера. Пять лет после санкций | ТВ новости
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Без хамона и камамбера. Пять лет после санкций | ТВ новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 7 августа:

  • Спецназ взял штурмом дом экс-президента Кыргызстана Атамбаева
  • Без хамона и камамбера. Пять лет после санкций
  • Можно ли лишить родительских прав за участие в протестах
  • Ждать ли студенческих протестов - интервью с Еленой Панфиловой из Transparency International
  • 7 августа 2019
Go to next video: Стрельба у дома экс-президента Кыргызстана. Видео