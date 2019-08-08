Арест со второй попытки. Атамбаев сдался властям | ТВ новости
Media playback is unsupported on your device
Видео

Арест со второй попытки. Атамбаев сдался властям | ТВ-новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 8 августа:

  • Задержание экс-президента Кыргызстана Атамбаева
  • Московские протесты: Совет Федерации ищет виноватых
  • Взрыв на военном полигоне под Северодвинском
  • 8 августа 2019
Go to next video: "Власть должна уметь себя защищать": в Совете Федерации обсудили митинги