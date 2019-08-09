"Юрий будет Дудь". Что мы знаем о согласованной акции 10 августа | ТВ новости
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Что мы знаем о согласованной акции 10 августа | ТВ-новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 9 августа:

  • Оксимирон и Дудь пойдут на субботний митинг.
  • Грузия: аресты после "гавриловской ночи".
  • Кто расстрелял демонстрантов в Ереване в 2008 году?
  • 9 августа 2019
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