Протесты в Армении. Эксклюзивное расследование Би-би-си
После президентских выборов 2008 года в Армении начались демонстрации против массовых нарушений на выборах, разгон которых стал одним из самых трагических событий в современной истории страны.
Русская служба Би-би-си получила эксклюзивный доступ к документам расследования гибели 10 человек в Ереване на 10-й день протестов, 1 марта 2008 года.
В следственных документах, которые оказались в распоряжении Би-би-си, фигурирует генерал-майор армии непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, а также два бывших президента Армении и два влиятельных бизнесмена с политическими связями.
-
7 августа 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне