В 2008 году в центре Еревана расстреляли 10 демонстрантов. Би-би-си рассказывает, кто за этим стоит
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Протесты в Армении. Эксклюзивное расследование Би-би-си

После президентских выборов 2008 года в Армении начались демонстрации против массовых нарушений на выборах, разгон которых стал одним из самых трагических событий в современной истории страны.

Русская служба Би-би-си получила эксклюзивный доступ к документам расследования гибели 10 человек в Ереване на 10-й день протестов, 1 марта 2008 года.

В следственных документах, которые оказались в распоряжении Би-би-си, фигурирует генерал-майор армии непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, а также два бывших президента Армении и два влиятельных бизнесмена с политическими связями.

  • 7 августа 2019
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