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Подкаст "8 историй из 90-х". "Парламент в огне"
Октябрь 93-го. Танки российской армии стреляют по российскому парламенту. Два приятеля, демократы первой волны, оказываются по разные стороны баррикад. Один - под обстрелом в здании парламента, другой - в кресле главы московского КГБ.
Послушать подкаст также можно в подкастах Apple, на Яндекс.Музыке и многих других ресурсах.
В этом эпизоде использованы фрагменты эфира телеканала "Первый канал Останкино", материалы архива "Ельцин-центра", архивы Гостелерадиофонда, а также фрагменты эфиров радиостанции "Эхо Москвы" (1, 2) и ряд других источников (1, 2).
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7 августа 2019
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