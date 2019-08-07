Подкаст “8 историй из 90-х”. Парламент в огне
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Подкаст "8 историй из 90-х". "Парламент в огне"

Октябрь 93-го. Танки российской армии стреляют по российскому парламенту. Два приятеля, демократы первой волны, оказываются по разные стороны баррикад. Один - под обстрелом в здании парламента, другой - в кресле главы московского КГБ.

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В этом эпизоде использованы фрагменты эфира телеканала "Первый канал Останкино", материалы архива "Ельцин-центра", архивы Гостелерадиофонда, а также фрагменты эфиров радиостанции "Эхо Москвы" (1, 2) и ряд других источников (1, 2).

  • 7 августа 2019
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