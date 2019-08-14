Подкаст "8 историй из 90-х": "Голкипер"
99-й год. Вратарь Александр Филимонов, начинавший в низших футбольных лигах, выступает за сильнейший на тот момент российский клуб, московский "Спартак". Обожаемый фанатами и прессой голкипер занимает и место в воротах сборной России. Национальную команду ждет важнейший матч, который навсегда изменит жизнь Филимонова и жизни миллионов российских болельщиков.
Послушать подкаст также можно в подкастах Apple, на Яндекс.Музыке и многих других ресурсах. В этом эпизоде использованы фрагменты архивов Гостелерадиофонда, эфиров телеканалов ОРТ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), Россия-1, НТВ (1, 2, 3) и НТВ Плюс Футбол.
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14 августа 2019
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