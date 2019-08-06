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Допросы, съемки сериала и ДНК-анализы. Что происходит с арестованными участниками митинга
После несанкционированных митингов 27 июля и 3 августа было арестовано больше ста человек. Они рассказывают, что в спецприемниках с ними встречались следователи и допрашивали в качестве свидетелей по уголовному делу о массовых беспорядках.
Русская служба Би-би-си поговорила с тремя участниками митинга 27 июля, которые вышли из спецприемников после семи суток ареста.
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6 августа 2019
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