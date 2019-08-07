Штурм резиденции Атамбаева: что произошло в Кыргызстане?
Правоохранительные органы Кыргызстана сообщают, что в селе Кой-Таш в собственном доме был задержан бывший президент страны Алмазбек Атамбаев.
По предварительным данным, около 10 человек получили ранения в ходе штурма с применением огнестрельного оружия. С места событий продолжают поступать противоречивые сообщения, в том числе и о том, что сторонники Атамбаева оказывают спецназу сопротивление.
В июне парламент Кыргызстана лишил Атамбаева неприкосновенности. Его подозревают в коррупции и незаконных действиях с земельными участками.
Сам Атамбаев ранее говорил, что подвергся политическому преследованию со стороны нынешнего руководства республики.
В прошлом году Атамбаев публично признал наличие серьезных разногласий с новым президентом Сооронбаем Жээнбековым.
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7 августа 2019