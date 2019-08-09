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Мария Владимирович и другие военнообязанные: кому приходят повестки
На субботу назначена новая согласованная акция оппозиции. По совпадению, именно в этот день ФСИН решил провести невиданные до сих пор соревнования - по вождению автозаков и других спецавтомобилей.
А журналисту агентства Рейтер Марии Цветковой пришла повестка в военкомат. Ранее ее задержали на акции 27 июля. Мария - не единственная, кого приглашают в военкомат.
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9 августа 2019
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