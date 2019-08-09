Мария Владимирович и другие военнообязанные: кому приходят повестки
Media playback is unsupported on your device
Видео

Мария Владимирович и другие военнообязанные: кому приходят повестки

На субботу назначена новая согласованная акция оппозиции. По совпадению, именно в этот день ФСИН решил провести невиданные до сих пор соревнования - по вождению автозаков и других спецавтомобилей.

А журналисту агентства Рейтер Марии Цветковой пришла повестка в военкомат. Ранее ее задержали на акции 27 июля. Мария - не единственная, кого приглашают в военкомат.

  • 9 августа 2019
Go to next video: Акция протеста в Москве 3 августа за две минуты