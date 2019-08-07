Мужчин, которые скинули холодильник со скалы заставили поднять его обратно
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Мужчин, которые скинули холодильник со скалы, оштрафовали на 45 тысяч евро (около 3 млн рублей)

Двое мужчин в испанском городе Альмерия решили избавиться от холодильника, скинув его со скалы. Полиция не оставила их без наказания.

Нарушителей заставили поднять устройство обратно на скалу. Один из них заплатит штраф в 45 тысяч евро(около 3 миллионов рублей).

Их действия квалифицированы как экологическое преступление.

  • 7 августа 2019
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