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Мужчин, которые скинули холодильник со скалы, оштрафовали на 45 тысяч евро (около 3 млн рублей)
Двое мужчин в испанском городе Альмерия решили избавиться от холодильника, скинув его со скалы. Полиция не оставила их без наказания.
Нарушителей заставили поднять устройство обратно на скалу. Один из них заплатит штраф в 45 тысяч евро(около 3 миллионов рублей).
Их действия квалифицированы как экологическое преступление.
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7 августа 2019
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