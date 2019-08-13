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Видео
Нападение с ножом в Сиднее: видео с задержанием подозреваемого
Вооруженного ножом человека задержали прохожие и пожарный после того, как он порезал женщину в центре Сиднея.
Женщину с ранениями доставили в госпиталь. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.
Тело второй женщины было обнаружено в жилом здании на той же улице. В полиции говорят, что вся информация указывает на то, что эти преступления связаны. Отмечается, что нападавший - это одиночка, у которого были проблемы с психическим здоровьем.
На видео, где запечатлен нападавший, видно, как он выкрикивает "Аллаху акбар!" и "пристрели меня!"
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13 августа 2019
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