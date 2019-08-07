Стрельба у дома экс-президента Кыргызстана
Media playback is unsupported on your device
Видео

Стрельба у дома экс-президента Кыргызстана. Видео

Во время штурма резиденции бывшего киргизского президента Алмазбека Атамбаева спецназ применил огонь.

По предварительным данным, около 10 человек получили ранения.

В июне парламент Кыргызстана лишил Атамбаева неприкосновенности. Его подозревают в коррупции и незаконных действиях с земельными участками.

Сам Атамбаев ранее говорил, что подвергся политическому преследованию со стороны нынешнего руководства республики.

  • 7 августа 2019
Go to next video: Без хамона и камамбера. Пять лет после санкций | ТВ новости