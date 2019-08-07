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Видео
Стрельба у дома экс-президента Кыргызстана. Видео
Во время штурма резиденции бывшего киргизского президента Алмазбека Атамбаева спецназ применил огонь.
По предварительным данным, около 10 человек получили ранения.
В июне парламент Кыргызстана лишил Атамбаева неприкосновенности. Его подозревают в коррупции и незаконных действиях с земельными участками.
Сам Атамбаев ранее говорил, что подвергся политическому преследованию со стороны нынешнего руководства республики.
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7 августа 2019
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