Обострение в Донбассе: Зеленский позвонил Путину
Media playback is unsupported on your device
Видео

Обострение в Донбассе: Зеленский позвонил Путину

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил российскому президенту Владимиру Путину после того, как на востоке Украины во вторник погибли четверо военных.

Это второй телефонный разговор президентов после избрания Владимира Зеленского в апреле.

Пресс-служба Кремля сообщила, что во время разговора Путин заявил Зеленскому о важности "неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения".

По данным украинской армии, после оглашения перемирия под обстрелами погибли шестеро военных, ранения получили девять военных.

  • 7 августа 2019
Go to next video: Мужчин, которые скинули холодильник со скалы, оштрафовали на 45 тысяч евро (около 3 млн рублей)