Землетрясение в Тайване всполошило котов
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Землетрясение в Тайване всполошило котов

На северо-восточном побережье Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6 баллов. Толчки почувствовали не только люди, но и домашние животные.

Из-за разгула стихии электричества лишились около 2000 домов. О жертвах и разрушениях не сообщается.

  • 8 августа 2019
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