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Шотландский велосипедист бросает вызов стихии
А как вы сегодня добирались на работу? Поездка по городу на велосипеде может превратиться в испытание на выносливость, если вы – житель средней полосы Шотландии.
Из-за наводнений в этой части Британии было закрыто много дорог, в том числе вокруг аэропорта в Эдинбурге.
Но этот велосипедист решил не искать легких путей.
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8 августа 2019
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