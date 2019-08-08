Шотландский велосипедист бросает вызов стихии
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Шотландский велосипедист бросает вызов стихии

А как вы сегодня добирались на работу? Поездка по городу на велосипеде может превратиться в испытание на выносливость, если вы – житель средней полосы Шотландии.

Из-за наводнений в этой части Британии было закрыто много дорог, в том числе вокруг аэропорта в Эдинбурге.

Но этот велосипедист решил не искать легких путей.

  • 8 августа 2019
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