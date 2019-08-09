"Работа подводников связана с риском": как молчат о трагедии в Баренцевом море

Вдова офицера "Курска" о фильме: "Как иностранцы могут передать то, чего они не понимают?"

Галина Белогунь потеряла мужа на подводной лодке "Курск" в 200 году. Спустя 19 лет она посмотрела фильм датского режиссера Винтерберга о трагедии в Баренцевом море.