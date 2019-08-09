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"Работа подводников связана с риском": как молчат о трагедии в Баренцевом море
Со дня смерти 14 российских моряков-подводников в Баренцевом море прошло 40 дней. Но подробностей о пожаре на глубоководном аппарате до сих пор нет.
На параде, который прошел в Петербурге 28 июля, приняли участие не только адмиралы ВМФ России, но и президент Владимир Путин. Вот что они говорили о трагедии в Баренцевом море.
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9 августа 2019
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