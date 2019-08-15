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Что делал Владимир Путин во время протестов в Москве
Акции в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму продолжаются не первую неделю. Владимир Путин пока никак не прокомментировал эти события.
Возможно, у президента пока просто не было на это времени. Чем был занят Владимир Путин и что о протестах говорили другие представители власти, смотрите в видео Русской службы Би-би-си.
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15 августа 2019
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