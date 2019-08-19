"Беспорядки в Москве": Путин, сенаторы и депутаты о летних протестах
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"Беспорядки в Москве": Путин, сенаторы и депутаты о летних протестах

Протесты в Москве продолжаются больше месяца. Все началось с выборов в Мосгордуму, но теперь люди также протестуют против насилия со стороны полиции и Росгвардии и уголовного дела о массовых беспорядках, фигурантами которого стали несколько участников акций.

Владимир Путин высказался о протестах только 19 августа во время визита во Францию. Президент напомнил о российских законах и "желтых жилетах". Тем временем в Совете Федерации и Госдуме активно обсуждают западное вмешательство.

  • 19 августа 2019
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