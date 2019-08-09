Лазерный протест. Шоу против запрета лазерных указок в Гонконге
Жители Гонконга устроили лазерное шоу в поддержку студента, арестованного за приобретение лазерных указок.
Ограничения на использование лазеров власти бывшей британской колонии ввели после того, как их стали использовать во время протестов.
В ходе массовых демонстраций против закона об экстрадиции в Китай на улицы Гонконга вышло около двух миллионов людей. Полиция применяет слезоточивый газ, водометы и резиновые пули.
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Власти назвали лазеры “оружием нападения”. По их словам, несколько полицейских повредили глаза. Участники протеста утверждают, что при помощи лазерных указок выявляли тех, кто бросал в толпу петарды и стеклянные бутылки.
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9 августа 2019