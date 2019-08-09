Лазерный протест. Шоу против запрета лазерных указок в Гонконге

Мария Владимирович и другие военнообязанные: кому приходят повестки

На субботу назначена новая согласованная акция оппозиции. По совпадению, именно в этот день ФСИН решил провести невиданные до сих пор соревнования - по вождению автозаков и других спецавтомобилей.