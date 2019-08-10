Митинг на Сахарова vs Meat&Beat
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Митинг на Сахарова vs Meat&Beat

На согласованную акцию оппозиции на проспекте Сахарова пришли порядка 60 тысяч человек. Это данные "Белого счетчика". Участники требовали допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. На сцене выступили рэпер Фейс, группы IC3PEAK и "Кровосток".

В то же время в Парке Горького проходил музыкально-гастрономический фестиваль с участием Егора Крида, Глюкозы и группы "Градусы".

Организаторы объявили о его проведении за три дня. Некоторые исполнители отказались участвовать. Русская служба Би-би-си поговорила с теми, кто пришел на проспект Сахарова и в Парк Горького.

  • 10 августа 2019
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