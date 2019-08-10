Oxxxymiron, IC3PEAK, "Кровосток" и другие звезды о митинге оппозиции
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Oxxxymiron, IC3PEAK, "Кровосток" и другие звезды о митинге оппозиции

В субботу на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. По данным "Белого счетчика" на митинг пришли почти 50 тысяч человек. На нем выступили известные музыканты и телеведущие.

Протестные акции продолжаются в Москве пятую неделю. За это время было задержано больше двух тысяч человек.

  • 10 августа 2019
Go to next video: Допросы, съемки сериала и ДНК-анализы. Что происходит с арестованными участниками митинга