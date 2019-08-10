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Видео
60 000 участников, прогулка у АП и задержание 13-летнего: как прошел митинг 10 августа
10 августа в Москве прошел согласованный митинг “Вернем себе право на выборы”, на него вышли рекордные 60 тысяч человек (по данным "Белого счетчика").
После окончания согласованной акции участники отправились на "прогулку" в сторону Китай-города. Там начались жесткие задержания. На момент публикации видео 146 человек задержаны.
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10 августа 2019
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