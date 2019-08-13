Рассказ блогера с инвалидностью, которого задержали после митинга 10 августа
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Рассказ блогера с инвалидностью, которого задержали после митинга 10 августа

На протестных акциях в Москве 10 августа задержали более 250 человек. Одним из самых громких стал случай молодого человека с инвалидностью Василия Недопекина: силовики дважды уронили его по пути к автозаку, а девушку, которая вступилась за Василия, ударили в живот.

В интервью Русской службе Би-би-си Василий рассказал, почему он пришел на несогласованную акцию возле администрации президента и как его отпустили практически сразу после задержания.

  • 13 августа 2019
Go to next video: 60 000 участников, прогулка у АП и задержание 13-летнего: как прошел митинг 10 августа