Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Рассказ блогера с инвалидностью, которого задержали после митинга 10 августа
На протестных акциях в Москве 10 августа задержали более 250 человек. Одним из самых громких стал случай молодого человека с инвалидностью Василия Недопекина: силовики дважды уронили его по пути к автозаку, а девушку, которая вступилась за Василия, ударили в живот.
В интервью Русской службе Би-би-си Василий рассказал, почему он пришел на несогласованную акцию возле администрации президента и как его отпустили практически сразу после задержания.
-
13 августа 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне