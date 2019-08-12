Гонконгские протесты спустились в метро
Media playback is unsupported on your device
Видео

Стрельба в гонконгском метро резиновыми пулями с близкого расстояния

Столкновения полиции с протестующими переместились в подземку.

В ходе столкновений полиция применила дубинки, слезоточивый газ и резиновые пули.

В результате как минимум одна женщина получила серьезные повреждения лица и может потерять один глаз.

  • 12 августа 2019
Go to next video: Лазерный протест. Шоу против запрета лазерных указок в Гонконге