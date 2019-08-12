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Видео
Стрельба в гонконгском метро резиновыми пулями с близкого расстояния
Столкновения полиции с протестующими переместились в подземку.
В ходе столкновений полиция применила дубинки, слезоточивый газ и резиновые пули.
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В результате как минимум одна женщина получила серьезные повреждения лица и может потерять один глаз.
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12 августа 2019
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