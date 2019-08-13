Сиамские близнецы из Сенегала пытаются жить как все дети
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Сиамские близнецы из Сенегала пытаются жить, как все дети

Врачи не думали, что Мариэм и Ндейе будут жить. Сиамские близнецы родились в Сенегале в 2016 году. Теперь им уже три года, и девочки продолжают расти.

Хирурги думали об их разделении, но это оказалось невозможным. Кровеносные системы девочек слишком тесно переплетены.

В сентябре девочки пойдут в детский сад в Уэльсе, и отец верит в их будущее. Совсем недавно они научились двигаться. В будущем они, возможно, смогут ходить.

  • 13 августа 2019
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