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Сиамские близнецы из Сенегала пытаются жить, как все дети
Врачи не думали, что Мариэм и Ндейе будут жить. Сиамские близнецы родились в Сенегале в 2016 году. Теперь им уже три года, и девочки продолжают расти.
Хирурги думали об их разделении, но это оказалось невозможным. Кровеносные системы девочек слишком тесно переплетены.
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В сентябре девочки пойдут в детский сад в Уэльсе, и отец верит в их будущее. Совсем недавно они научились двигаться. В будущем они, возможно, смогут ходить.
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13 августа 2019
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