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Месяц протестов в Москве. Где Путин и Медведев? | ТВ новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 12 августа:
- Ходить ли на митинги? Отвечают "болотник" Лузянин, зарегистрированный кандидат Беседина и адвокат Аграновский
- А как в Гонконге разгоняют минигующих? Очень жестко
- Взрыв под Северодвинском. Опасна ли ракета с радиоизотопным источником?
- Почему в Ирландии перед "брекситом" боятся новой "Смуты"
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12 августа 2019
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