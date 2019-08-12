ТВ новости
Media playback is unsupported on your device
Видео

Месяц протестов в Москве. Где Путин и Медведев? | ТВ новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 12 августа:

  • Ходить ли на митинги? Отвечают "болотник" Лузянин, зарегистрированный кандидат Беседина и адвокат Аграновский
  • А как в Гонконге разгоняют минигующих? Очень жестко
  • Взрыв под Северодвинском. Опасна ли ракета с радиоизотопным источником?
  • Почему в Ирландии перед "брекситом" боятся новой "Смуты"
  • 12 августа 2019
Go to next video: Стрельба в гонконгском метро резиновыми пулями с близкого расстояния