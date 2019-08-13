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Что Кремль говорит о протестах и ответ оппозиции | ТВ-новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 13 августа:
- "Оправданные действия" - Кремль о московских задержаниях
- Что известно о сверхсекретной ракете, которая взорвалась под Северодвинском
- Остров Лампедуза после кризиса с мигрантами
- Репер Бобби Уайн - кандидат в президенты Уганды
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13 августа 2019
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