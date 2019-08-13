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Что Кремль говорит о протестах и ответ оппозиции | ТВ-новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 13 августа:

  • "Оправданные действия" - Кремль о московских задержаниях
  • Что известно о сверхсекретной ракете, которая взорвалась под Северодвинском
  • Остров Лампедуза после кризиса с мигрантами
  • Репер Бобби Уайн - кандидат в президенты Уганды
  • 13 августа 2019
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