Тайфун “Лекима” в Китае: более 40 погибших
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Тайфун “Лекима” в Китае: более 40 погибших

На восточную часть Китая обрушился тайфун “Лекима”.

Проливные дожди вызвали оползень и крушение зданий. Это девятый и самый мощный тайфун за год: на пике скорость ветра превышала 50 м/с.

Более миллиона жителей были эвакуированы, десятки людей погибли.

  • 13 августа 2019
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