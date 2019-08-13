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Тайфун “Лекима” в Китае: более 40 погибших
На восточную часть Китая обрушился тайфун “Лекима”.
Проливные дожди вызвали оползень и крушение зданий. Это девятый и самый мощный тайфун за год: на пике скорость ветра превышала 50 м/с.
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Более миллиона жителей были эвакуированы, десятки людей погибли.
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13 августа 2019
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