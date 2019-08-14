Стрит-арт Vulica Brasil: как в гидах по Минску появилась новая улица
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Стрит-арт Vulica Brasil: как в гидах по Минску появилась новая улица

Vulica Brasil — фестиваль стрит-арта, в рамках которого бразильские и белорусские художники превращают улицы Минска в ''галереи'' с муралами, скульптурами, граффити и другими формами уличного искусства.

В 2014 году посольство Бразилии в Беларуси впервые убедило местные власти официально разрешить монументальный стрит-арт на улицах города. Благодаря арт-объектам Vulica Brasil фестивальная улица Октябрьская стала популярным туристическим местом Минска.

Несмотря на то, что некоторые арт-объекты портят вандалы и закрашивают работники коммунальных служб, за 5 лет фестиваля в Минске появилось около 50 муралов. Это самая большая коллекция стрит-арта в Беларуси.

Создатель фестиваля и бразильский художник Bruno Big о стрит-арте в постсоветском Минске в видео Русской службы Би-би-си.

  • 14 августа 2019
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