Ядерный "Буревестник". Что взорвалось под Северодвинском
Росгидромет признал превышение радиационного фона в Северодвинске в 4-16 раз после взрыва на полигоне в Неноксе, в результате которого погибли пять человек.
8 августа министерство обороны России сообщило, что на полигоне в Архангельской области произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
Этот взрыв неожиданно прокомментировал в "Твиттере" президент США Дональд Трамп, написавший, что взорвалась ракета 9М730 "Буревестник", которую в США называют Skyfall.
По словам Трампа, у американцев есть похожие, но более современные технологии.
Своим мнением о том, что же на самом деле испытывали в Северодвинске, с нами поделились главред Military Russia Дмитрий Корнев и сотрудник Дэвисовского центра российских и евразийских исследований при Гарвардском университете Дмитрий Горенбург.
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13 августа 2019