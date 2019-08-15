Эксперты и очевидцы об аварийной посадке Airbus A321
Пилоты - герои. Приземление - чудо. Так говорят об аварийной посадке на кукурузное поле в Подмосковье самолета "Уральских авиалиний", на борту которого находились 224 пассажира и семь членов экипажа.
Все они остались живы, хотя за медицинской помощью обратились более пятидесяти человек.
Самолет вылетел сегодня утром из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь, однако на взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, что привело к перебоям в работе двигателей.
После этого Airbus совершил посадку на кукурузном поле между ближним и дальним маяком системы посадки аэродрома.
Действия пилотов прокомментировал российский летчик-испытатель Виктор Заболотский.
А о том, как в европейских аэропортах борются с птицами, рассказал глава датской компании по разработке авиационных технологий и сам бывший летчик Питер Хеммингсен.
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15 августа 2019