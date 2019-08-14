Кенгуру в сугробе: в Австралии выпал снег
Media playback is unsupported on your device
Видео

Кенгуру в сугробе: в Австралии выпал снег

В австралийском штате Новый Южный Уэльс кенгуру прыгают в снегу.

Местами выпало до 25 см снега - чему, как казалось, сумчатые были только рады.

Хотя в Австралии сейчас зима - это очень редкое явление: в некоторых районах видят такую погоду впервые за 35 лет.

  • 14 августа 2019
Go to next video: Каким молоком выкармливают диких животных в Австралии