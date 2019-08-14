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Видео
Кенгуру в сугробе: в Австралии выпал снег
В австралийском штате Новый Южный Уэльс кенгуру прыгают в снегу.
Местами выпало до 25 см снега - чему, как казалось, сумчатые были только рады.
Хотя в Австралии сейчас зима - это очень редкое явление: в некоторых районах видят такую погоду впервые за 35 лет.
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14 августа 2019
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