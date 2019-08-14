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Музыка из космоса, танцоры с Земли
Итальянский астронавт Лука Пармитано стал первым диджеем на орбите.
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Он сыграл сет с Международной космической станции для круизного лайнера в Средиземном море.
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14 августа 2019
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