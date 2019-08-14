Музыка из космоса, танцоры с земли
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Музыка из космоса, танцоры с Земли

Итальянский астронавт Лука Пармитано стал первым диджеем на орбите.

Он сыграл сет с Международной космической станции для круизного лайнера в Средиземном море.

  • 14 августа 2019
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