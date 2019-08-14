"Москва-Петушки": отрывок из книги читает Ефим Славинский
Media playback is unsupported on your device
Видео

Из архива Би-би-си: Ефим Славинский читает отрывок из повести "Москва-Петушки"

Недавно ушел из жизни наш бывший коллега Ефим Славинский.

Мы нашли архивную запись, где он читает отрывок из повести Венедикта Ерофеева "Москва-Петушки". Вся запись состоит из почти 20 передач. Мы предлагаем вам одну из них.

Почитайте воспоминания о Ефиме Славинском его бывшей коллеги Натальи Рубинштейн.

  • 14 августа 2019
Go to next video: Следственный креатив: кому шьют "Дадинскую статью"| ТВ новости