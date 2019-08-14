"Москва-Петушки": отрывок из книги читает Ефим Славинский

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Из архива Би-би-си: Ефим Славинский читает отрывок из повести "Москва-Петушки"
Недавно ушел из жизни наш бывший коллега Ефим Славинский.
Мы нашли архивную запись, где он читает отрывок из повести Венедикта Ерофеева "Москва-Петушки". Вся запись состоит из почти 20 передач. Мы предлагаем вам одну из них.
Почитайте воспоминания о Ефиме Славинском его бывшей коллеги Натальи Рубинштейн.
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14 августа 2019
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