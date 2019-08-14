Полицейский достал пистолет в аэропорту Гонконга
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Полицейский достал пистолет в аэропорту Гонконга

Из-за протестов работа гонконгского аэропорта была парализована на два дня.

Полиция пыталась оттеснить протестующих при помощи газовых баллончиков, протестующие - ослепить полицию лазерными указками.

К утру 14 августа авиасообщение возобновилось.

  • 14 августа 2019
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